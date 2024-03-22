Vahap Seçer: Elinizi hür vicdanınıza koyun, hizmete oy verin

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlardan hizmete oy vermelerini isteyerek, “Hangi partiye oy vermiş olursa olsun biz vatandaşımızı severiz, sayarız. Elini vicdanına koysun, o hür vicdanıyla hizmetin altına mührünü bassın" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, seçim çalışmalarını Gülnar’ın Zeyne Mahallesinde sürdürdü.

Vahap Seçer’e Gülnar Belediye Başkan adayı Bayram Ali Dede ve Mersin Milletvekili Gülcan Kış da eşlik etti.

Zeyne’de yurttaşlara seslenen Vahap Seçer, “Bizim için vatandaşımızın oy verdiği parti değil, köyün oy verdiği parti değil, ihtiyacı önemli. Hizmetlerimizin adaletli olması lazım. Bize oy verenle oy vermeyen arasında adaletsiz hizmet davranırsak hukuken ve idari olarak yanlış yapmış oluruz, ayrımcılık yapmış oluruz. Bu dinen de ahlaken de vicdanen de kabul edilebilir değildir. Ben CHP’nin belediye başkanı olarak bu Ak Partilidir, bu CHP’lidir diye haksızlık edersem, onun hakkını gasp edersem bu vicdansızlıktır. İstediğim kadar itikatlı adamım deyin. En büyük günahtır kul hakkına girmek. Allah kimseyi kul hakkıyla sınamasın. Mevcut imkanlarımızı en güzel şekilde kullanarak herkese adaletli hizmet ettik. Herkesin yanında olduk” dedi.

“BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

Konuşmasında devlet televizyonu TRT’nin yanlı, CHP’li belediye başkanlarını hedef alan iftira içerikli yayınlarına da tepki gösteren Vahap Seçer, “Bazen açıyorum televizyonu iktidar partisinin borazancılığını yapan bir devlet televizyonu. Bu demokrasiye yakışmaz. Bu doğru bir şey değil. TRT payı alıyorsun. Borazancılık yapıyorsun. Yanlı yayın yapıyorsun. Sabahtan akşama kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını karalıyorsun. İftira atıyorsun. Siz bırakın, hizmete bakın. Biz buradayız. Kafanız karışmasın. Bizim partimiz 100 sene önce kuruldu. Bu ülke kurulurken kuruldu. Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kuruldu. Bizim için iki kırmızı çizgi: Biri al bayrak, biri Atatürk. Atatürk ne demiş? Vatanını en çok seven vazifesini en iyi yapandır. Biz vazifemizi yapıyoruz. Eksiğimizi de görürüz, hizmetlerin en güzelini yaparız. Göreceksiniz ikinci 5 yılımızda çok daha güzel hizmetler yapacağız. Bayram Ali Dede ile birlikte yapacağız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var” ifadelerini kullandı.

“VERDİĞİMİZ OY HELAL OLSUN DEDİRTECEĞİZ”

Vatandaşlardan yerel seçimlerde takım tutar gibi parti tutmamalarını isteyen Vahap Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada yaptığımız çalışmalara bakın. Mersin’deki akrabalarınıza arayın sorun. 5 yıllık hizmetimizden memnunsanız, elinizi vicdanınıza götürün. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun biz vatandaşımızı severiz, sayarız. Fikri hürdür. Vicdanı da hür olsun. Biz de onların vicdanlı olduğuna inanıyoruz. Elini vicdanına koysun, o hür vicdanıyla hizmetin altına mührünü bassın. Her şeyin hayırlı olsun derler. Hayırlısı olsun. Memleketimizi seviyoruz. Hepimizin çocuğu var. O çocuklar üzülmesin istiyoruz. Büyüklerimizi bize kötü bir ülke bıraktı demesinler. Biz nasıl ki Atatürk’ü, o dönemde mücadele eden büyüklerimizi saygıyla, sevgiyle anıyorsak onlar da bizi saygıyla ansın istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu seçimlerde hizmet ittifakına destek olun. Bayram Ali Dede’ye destek olun. İnşallah gelecek 5 yılda size çok güzel hizmetler yapacağız ve sizlere verdiğimiz oy ananızın ak sütü gibi helal olsun dedirteceğiz.”