Vahap Seçer: Seçimin en anlamlı sonucu Mersin'de alındı

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde CHP'nin en anlamlı ve en özel sonuçlardan birini Mersin’de aldığını belirterek “Mersin’de 8 partinin milletvekili var. Burada mezhepsel çeşnilik vardır, etnik çeşnilik vardır. Burada siyasi çizginin en sağı da vardır en solu da. Siz burada rakiplerinize büyük fark attınız. Her 10 seçmenden 6’sının oyunu aldınız. CHP olarak duvarları kırdınız, tuz buz ettiniz. Şimdi artık yeni bir süreç başlıyor. Bunun üzerine koyacağız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada partililere seslenen Vahap Seçer, “Siyasi hayatım boyunca ilk kez Cumhuriyet Halk Partisinde böyle keyifli bir bayram yaşıyorum ve sevincimden ağlayacak durumdayım. O her mağlubiyetten sonra insanların kendini kötü hissetmesi, o duygular bugün yok. Bugün herkes mutluluktan ağlıyor. Ülkesinin geleceğiyle ilgili umudunun yeşermesinden dolayı, mutluluğundan, sevincinden dolayı ağrıyor. Eğer bunlara her birimiz bir nokta kadar katkı sunduysak ne mutlu bize” dedi.

"BU DA MI TESADÜF?"

Mersin’de oy rekoru kıracaklarını seçimden önce defalarca söylediklerini ifade eden Vahap Seçer, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Çalışanın, sadece siyasette değil hayatın her alanında kazandığını biliyoruz. Samimiyetin, insanlara riyakâr olmadan gerçek sevgiyi göstermenin ne olduğunu bilen insanlarız. Bak ne güzel oldu. 14 Mayıs’ta Mersin’de oy oranımız yüzde 31’di. 5 milletvekili çıkardık. Dediler ki ittifak oldu, tesadüf oldu. Birader, bırakın Vahap Seçer’i, CHP olarak belediye meclisi üyeliği seçimlerinde yüzde 47 oy aldınız, iki kişiden birinin oyunu aldınız. Bu da mı tesadüf? Yüzde 60 aldı başkanınız. Bu da mı tesadüf?

Bu ülke 22 yıldır farklı bir iklime savruldu. İnsanlar konuşmaya korkar oldu. İnsanlar küçük görüldü. Artık o duvar yıkıldı. 31 Mart Seçimleri Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biridir ve Türkiye’de siyasetin yönünü değiştiren bir seçim sonucu olabilir. Seçimden önce bu değerlendirmeyi yaptık. İyi bir sonuç alınırsa artık iktidar olamayız korkusu, endişesi tuz buz olacak, gelecek seçimlerde CHP’liler olarak iktidar şarkılarını söylemenin yolunu açacak dedik. Çok şükür ki bunu yakaladık. Hep güzel konuşalım. Geçmişe bir sünger çekelim. Kişisel hırslarımız için partimize, ülkemize zarar vermeyelim.”

“SEÇİM SONUÇLARI OH DEDİRTTİ”

Seçer, “Bu seçimlerde eleştirdiler bizim örgütleri. Kadın kolları çalışmıyor, gençlik kolları çalışmıyor dediler. Vallahi birader hepsi çalıştı. Bundan sonrası can sağlığı. Hepsinin eline, emeğine sağlık. Yüreğine sağlık. Daha ne olacak. Hangi partide var, hangi partide. Yenil yenil koştur, yenil yenil koştur… Bu kadar karşılıksız. Atatürk deyince enerjisini yükselten başka hangi parti var? Cumhuriyet Halk Partililer bu. Mersin için sonuç şahane. Ama Türkiye için bambaşka şahane. Oh, oh dedirtti ya. Üzerimizdeki yük kalktı. İnsanların yüzü gülüyor. Çifte bayram yaşıyorlar. Şimdi sıra geldi Türkiye’yi yönetmeye. Yerel iktidardaydık. İktidarımızı daha da tahkim ettik. 11 Büyükşehir Belediyemiz vardı. 14’e çıkardık. İl belediye sayımızı artırdık. O kadar arttı ki sayısını da unuttuk. Bunu şımarıklık olarak almayın. Bırakın da bunun keyfini yaşayalım. Ama işimizde gücümüzde olacağız” diye konuştu.

“DUVARLARI KIRDINIZ, TUZ BUZ ETTİNİZ”

31 Mart Yerel Seçimlerinde Türkiye’nin en anlamlı sonucunun Mersin’den alındığını ifade eden Vahap Seçer sözlerini şöyle sonlandırdı

:

“Mersin heterojen bir demografik yapıya sahiptir. Burada 8 partinin milletvekili var. Burada mezhepsel çeşnilik vardır, etnik çeşnilik vardır. Burada siyasi çizginin en sağı da vardır en solu da. Merkezi de var ortalaması da var. Siz burada rakiplerinize büyük fark attınız. Her 10 seçmenden 6’sının oyunu aldınız. Meclis seçimlerinde CHP olarak duvarları kırdınız, tuz buz ettiniz. Her iki kişiden birinin oyunu aldınız. Sağ partilerin kalesi denen ilçeler yıkıldı. 13 ilçeden 11 ilçede CHP Büyükşehir’de birinci parti çıktı. Şimdi artık yeni bir süreç başlıyor. Bunun üzerine koyacağız. Hep söyledik. Kavgalı eve kız vermezler dedik. Kavga etmedik, kızları bize verdiler. Kavga etmemeye devam edelim, daha bekar çocuklarımız var, onlara da kız isteyeceğiz. Oyları alalım, iktidar olalım.”