VakıfBank ve Eczacıbaşı set vermeden yarı finalde

Spor Servisi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti. Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, grup lideri olarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.

A Grubu'nda mücadele eden bir diğer Türk takımı Eczacıbaşı ise ikinci maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak. Eczacıbaşı, yarı final karşılaşmasını ise bugün TSİ 09.00 veya 14.30’da oynayacak. Tianjin formasını giyen voleybolcu Melissa Vargas sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Türk voleybol hakemi Nurper Özbar, bu müsabakada görev yaptı.