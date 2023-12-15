Vali ve Jandarma hakkında şikâyet

Emek Servisi

Urfa’da Özak Tekstil işçilerinin sendika hakkı ve insanca çalışma koşulları için sürdürdüğü direniş 18’inci gününü geride bıraktı. BİRTEK-SEN üyesi işçiler direnişi planlamak için Urfa Barosu Konferans Salonu’nda toplantı yaptı. İşçilerin açıklamasında “Kararımız kesin! Kazanana kadar direnişe devam!” denildi.

Öte yandan direnişe destek veren EMEP Milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan, Özak Tekstil işçilerine müdahale emri veren Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Jandarma Komutanı ile müdahaleyi gerçekleştiren Jandarma hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaca, Özak Tekstil işçilerinin yaşadıkları hukuksuzlukları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya da sordu: “Şıldak’ın görev ve yetkilerini amacını aşacak şekilde, işçilerin hak ve özgürlüklerini engellemeye dönük kullanması, Bakanlığınızın talimatı mıdır?” “İşçilerin haklı ve meşru talepleri derhal karşılanmalıdır” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Haklarına sahip çıkan kadın işçilerin tehdit edilmesi ve işten atılmasıyla başlayan haklı mücadelenin karşısına jandarma çıkarmak, baskı, cop ve hukuksuz gözaltılar ile mücadelesine engel olmaya çalışmak asla kabul edilemez.”