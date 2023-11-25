Valilikten '25 Kasım' engeli: İstanbul’da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Kadınların, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokaklara ineceği gün İstanbul Valiliği'nden metro kararı geldi. Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar bazı hat ve istasyonların bugün kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

#MetroDuyuru #M2 #F1

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler… — Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2023

KADINLAR BİR ARAYA GELECEK

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bugün bir araya gelecek. Kadınlar haklarını savunmak için sokağa inecek. Bugün AKP iktidarına karşı sokaklarda olacak kadınlar, şiddete, kapitalizme, gericiliğe ve daha birçok soruna karşı ses yükseltecek.