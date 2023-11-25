İtaat yok, isyan var

Kadınlar bugün AKP iktidarına, kapitalizme ve gericiliğe karşı sokaklarda olacak. Ülkedeki ve dünyadaki kadınların karanlığa karşı direnişi ve dayanışmadan güç alan mücadelesini sayfalarımıza taşıdık. Yaşasın kadın dayanışması.

Editörden

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. BirGün her daim kadınların sesi oldu.

Şiddetle burun buruna yaşayan, savaşın orta yerinde kalan, deprem bölgesinde en temel hizmetlerden dahi mahrum bırakılan kadınların; istismar edilen çocukların, nefret sonucu öldürülen LGBTİ+’ların sesini sayfalarımıza taşıdık.

Bugün de sözümüzü, mücadelemizi daha güçlü anlatacak bir ek hazırladık. Sizin sesiniz, bizim sesimiz. Mücadeleniz ise mücadelemiz. Feminist mücadele, ev işçisi kadınlardan beyaz yakalılara, fabrikalardan okul sıralarına ve sokaklara kadar hepimizin ortak mücadelesi. Hedef alınan hayat hepimizin. En yakınındaki erkeklerden şiddet gören, onlar tarafından öldürülen biziz. Çalışırken sürekli ayrımcılığa maruz bırakılan biziz. Yolda arkasına bakmadan yürüyemeyen biziz. Bu karanlığa karşı her 25 Kasım’da, 8 Mart’ta el eleyiz. Umudumuzu kırmaya çalışanlara inat her daim direnen, umudu yükselten biziz. Bu yüzden bu dünyayı yerinden oynatacak olanlar da biziz.

Dünya değişip dönüşürken nasıl bir feminizme, nasıl bir mücadeleye ihtiyacımız var? Sokaklar nasıl güvenli hale gelir? Gericiliğe karşı kadınlar nasıl direnir? Bunları hep beraber tartışalım istedik. Mücadelenin içindeki kadınlar anlattı, biz yazdık. Tüm sayfalarda kadın mücadelesinin yıllar süren birikimlerinin izi var. BirGün’ün sesi, kadınların sesi!