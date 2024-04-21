Valilikten 'kadın kılığında okul çevresinde dolaşan kişi'yle ilgili açıklama

Burdur Valiliği, sosyal medya platformlarında, bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı paylaşımları üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığını açıkladı. Söz konusu kişinin psikolojik rahatsızlığı olduğu ve hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Yerel 21.04.2024 22:09 Giriş: 21.04.2024 22:09

Güncelleme: 21.04.2024 22:12 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: İHA