Van'da irade gaspına tepki: Esnaf kepenk açmadı

Van'da seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının elinden alınarak mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine tepkiler sürüyor. Van esnafı, bugün kepenek açmayarak protestolara destek verdi.

Van'da yapılan belediye seçimlerini yüzde 55 oy alarak kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin düşürülerek Van İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine tepkiler sürüyor.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, esnafın kepenk açmadığı kentte bugün saat 11.00’de 7 ayrı noktasından kent merkezine yürüyüş düzenlenecek.

Kent merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın yanı sıra sivil toplu örgütleri temsilcileri düzenlenecek yürüyüşe katılarak, Feqiyê Teyran Parkı’nda basın açıklaması yapacak.

Polis sabah saatlerinde yüzlerce eve baskın yaparak, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Halkın tepkisinin yükselmesi üzerine çevre kentlerin tümünden Van’a takviye polis sevk edildi.

Dün gece yaşanan protestolar sonrası sadece Cumhuriyet ve Maraş caddeleri dışında tüm caddeler araçların geçemeyeceği şekilde kapalı durumda.