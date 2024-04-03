Van’da irade gaspına karşı protestolar sürüyor: "Bu haksızlığı sineye çekmeyeceğiz"

DEM Parti, Van'da seçimi kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınarak 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine itiraz etti. Kent genelinde yurttaşlar irade gaspını protesto ederken başka partilerden de DEM Parti'ye destek veren milletvekilleri Van'a gitti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), seçimleri yüzde 55 oy alarak kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin düşürülerek Van İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine itiraz etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına ilişkin itirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Abdullah Zeydan ve avukatlarımızın bugün saat 10:05’te yaptığı başvuruda Van İl Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi talebinde bulunuldu."

Öte yandan DEM Parti, eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın başkanlığında MYK toplantısını Van'da yaptı.

"İRADENE SAHİP ÇIK"

MYK toplantısının ardından DEM Partili yetkililer; siyasi parti ve STK temsilcileriyle birlikte saat 12:00’de Feqiyê Teyran Parkında “İradene Sahip Çık” şiarıyla halk buluşması düzenledi.

KENTTE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Van esnafı da kepenk açmayarak protestolara destek verirken bugün gerçekleşen yürüyüşe polis, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Fotoğraf: Umut Taştan / KRT Muhabiri

KRT Muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre vücuduna plastik mermi isabet eden CHP üyesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEM PARTİLİ VE CHP'Lİ YETKİLİLER ABLUKADA

Selahattin Demirtaş’ın danışmanı Zınar Karavil, Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki irade gaspı için kente giden DEM Partililerin ve CHP’lilerin olduğu binanın polis ablukasına alındığını duyurdu.

Karavil mesajında şunları yazdı: “Van'dayız. DEM Parti MYK üyelerinin, milletvekillerinin, belediye eşbaşkanlarının, Aslı Kaya'nın, Başak Demirtaş'ın, Leyla Zana'nın, CHP’li milletvekillerinin bulunduğu büronun yer aldığı iş merkezi polis ablukasında. Çıkmaları engelleniyor. Açıkçası, fiili gözaltı durumu var.”

Ablukanın sona ermesinin ardından basın açıklamaları yapılmaya başladı.

"BU HAKSIZLIĞI SİNEYE ÇEKMEYECEĞİZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, halkın iktidara en büyük yanıtı Newroz meydanlarında ve seçimlerde verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"İki dönem irademize kayyum atayanlar yargı darbesiyle tekrar Van halkının iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sizler burada dipçiğe, biber gazına rağmen burada onurluca bir arada durduğunuz müddetçe onların darbeleri başarıya ulaşamayacaktır. Belediyemizi koruyacağız. Van halkının iradesini hiç kimse gasp edemez. Bu haksızlığı sineye çekmeyeceğiz."

YSK'ye de seslenen Bakırhan, iktidarın baskısı altında kalmamaları çağrısı yaptı.

DEM Parti'ye desteğe gelen TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil'in yanı sıra Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden Leyla Zana ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanında yer aldı. Bakırhan, irade gaspına karşı çıkan STK'lere ve siyasi partilere de teşekkür etti.

Konuşmalar sık sık "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sözleriyle kesildi.

Başak Demirtaş ise "Bu iradenin karşısında hiçbir irade duramayacaktır" dedi.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise kalabalığa "AKP-MHP yenilecek, biz kazanacağız" diye seslendi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise, "Kürt halkının iradesini yok sayılıyor. Hep beraber direneceğiz, hep beraber kazanacağız" dedi.