Van'da YSK kararının ardından kutlama

Van'da yurttaşlar, YSK Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırması ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutladı.

Van'da yurttaşlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırması ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararını DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde kutladı.

DEM Partililer, Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP adayına vermesinin ardından DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde toplanmıştı. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile karara karşı çıkan diğer siyasi parti heyetleri ve STK temsilcileri il başkanlığına gelerek desteklerini belirtmişlerdi.

YSK, akşam Van İl Seçim Kurulu'nun kararını görüşmek üzere toplanmış ve oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesini kararlaştırmıştı. İl başkanlığı binası önündeki yurttaşlar, Zeydan'a mazbatasının verilmesi kararını coşkuyla kutladı.