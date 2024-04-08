Van'daki mazbata protestolarında 30 kişi tutuklandı

Van'da yüzde 55 oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine ilk aşamada 28 puan fark yiyen AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine karar verilmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan kişilerden 30'u tutuklandı.

Yerel seçimde yüzde 55 oy ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine 8 puan fark yiyen AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine yönelik kararın ardından başlayan ve yaklaşık 2 gün süren protestolarda gözaltına alınan 260 kişiden 30'u tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre; gözaltına alınanların ifadeleri Van Emniyet Müdürlüğünde alınırken, “Terör örgütü üyesi olmak” ve "Terör örgütü adına eylem yapma" iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ikisi çocuk, 30 kişi tutuklandı.

Gözaltına alınan 260 kişiden 15'inin çocuk, 10'unun da avukat olduğu öğrenildi.