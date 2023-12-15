Van Gölü 700 metre çekildi

DHA

Türkiye'nin ise en büyük gölü olma özelliğine sahip 1700 metre rakımdaki 3 bin 712 kilometrekarelik Van Gölü'nde yaşanan çekilmeyi, son yıllarda çekilen fotoğraf kareleri net olarak ortaya koydu.

Teknelerin yanaşması için yaklaşık 30 yıl önce Erciş'in sahilinde yapılan ve 15 yıl önce fotoğrafçı Ferzende Coşar tarafından görüntülenen iskele, göl sularının çekilmesiyle karaya çıktı ve sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Dr. Mustafa Akkuş "Temennimiz bol bol yağışın olması ve su seviyesinin eski haline gelmesidir" dedi.