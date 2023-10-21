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Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde, saat 08.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 21.10.2023 08:21
  • Giriş: 21.10.2023 08:21
  • Güncelleme: 21.10.2023 08:26
Kaynak: AA
Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

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