Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem
Van Gölü'nde, saat 08.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-21
Saat:08:05:11 TSİ
Enlem:38.925 N
Boylam:43.525 E
Derinlik:12.82 km
Detay:https://t.co/XChqf5WV5n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sıradaki Haber