Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde, saat 08.05'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.