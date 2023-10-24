Van’da sata sata arsa bırakmadılar

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesindeki 420 hektarlık 42 arsayı “Arsalar bitiyor. Arsa sahibi olmak için fırsatı kaçırma” reklamıyla satılığa çıkardı. Arsalar için 426 milyon 42 bin TL’lik tahmini bir maliyet belirlendi.

Seçim öncesi neredeyse kentte satılmadık arazi bırakmayan kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesindeki 42 arsayı daha satılığa çıkardı. MA'nın haberine göre, arsaları satılığa çıkaran kayyum yönetimi, kentin değişik noktalarına “Arsalar bitiyor. Arsa sahibi olmak için fırsatı kaçırma” yazılı afişleri billboardlara astı. “Mavi Şehir Projesi” adı altında satılığa çıkarılan 420 hektar arsanın muhammen bedelleri de belirlendi. Konut ve ticari alan olarak ikiye ayrılan 420 hektarlık arsalar için taksitli olarak 426 milyon 42 bin TL’lik tahmini bir maliyetle satılıyor.

NE VARSA TEK TEK SATILIYOR

Kayyum yönetimi, daha önce de aynı bölgede bulunan binlerce dönüm arazinin satılması için atanmış meclise yetki vermiş, ilçenin Eskicami ve Yenicami mahallelerinde bulunan 77 arsa ve içerisindeki yapıların bulunduğu toplam 213 bin 457 metrekare alan satılmıştı. Bu arsalar için 800 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti. Yine kayyum yönetimi, Tuşba ilçesindeki bir düğün salonu ve şehirlerarası otogarın bir bölümünün de içerisinde olduğu 20 bin metrekarelik alanın 5 bin 600 metrekarelik bölümünü, 36 milyon muhammen bedelle satılığa çıkarmış ve ihalesini gerçekleştirmişti. Belediye ayrıca, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Vanpark AVM içerisinde bulunan 11 dükkan, kentin tam merkezinde bulunan ve uzun bir dönem Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (VASKİ) kullandığı bina, Ehmedê Xanî Parkı’nın bin 300 metrekarelik alanı, Rêya Armûşê (İpekyolu) ilçesinde bulunan 820 metrekarelik ek binasını da ihale ile sattı.