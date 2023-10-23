Van’daki aşiret düğününde altınlar hariç 10 milyon liralık takı takıldı

Van’da 10 bin kişinin katıldığı ‘Bayram’ ile ‘Gıravi’ aşiretlerinin düğününde damada 10 milyon TL para, geline ise kilolarca altın takıldı. Düğüne ABD, Almanya, Hollanda, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye’den katılım olduğu belirtildi. Belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de düğünde yer aldı.

Van’da ‘Bayram’ ile ‘Gıravi’ aşiretlerinin düğününde takılan takılar gündem oldu.

Bayram aşiretinden Cemal Bayram’ın oğlu Onur Bayram ile Gıravi aşiretinden Faik Şen’in kızı Havin Şen evlendi.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen düğün törenine, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra ABD, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İran, Irak ve Suriye’den katılım oldu. 220 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü. 12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN SADE BİR DÜĞÜN YAPTIK”

Düğün töreninde ‘toy büyüğü’ (damadın yakını) sıfatıyla bir konuşma yapan Vanlı iş insan Veysel Ürüm, beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini belirterek, “Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Damadın babası Cemal Bayram ise “Ulaşamadığım arkadaş ve dostlarım var. Belki adres değişikliği, belki yoğunluktan dolayı ulaşamamış olabilir. Ben onun üzüntüsünü yaşıyorum. Şimdiden hepsinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.