Vartinis davası sanığı emekli maaşı alıyormuş!

Haber Merkezi

Vartinis Davası’nda hakkında 2021’de tutuklama kararı verilen, ancak bugüne kadar yakalanamayan dönemin İlçe Jandarma Alay Komutanı Bülent Karaoğlu’nun emekli maaşı aldığı tespit edildi.

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde aynı aileden 9 kişinin 3 Ekim 1993 tarihinde evleri ateşe verilerek katledilmesiyle ilgili davaya devam edildi. Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden başlayan Vartinis Davası'nın 20’nci duruşması Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3 Ekim’de zaman aşımı süresi olan 30 yıl dolan davanın duruşması avukatların beyanları ile başladı. Avukatlar Fuat Özgül ve Kadir Karaçelik, önceki beyanlarını tekrarlayarak, savunma için süre talep etti. Mahkeme heyeti, emekli maaşı aldığı tespit edilen sanık Bülent Karaoğlu’nun banka hesap numarası için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.