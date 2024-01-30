Vatandaşın tapulu arazisine çökmüşler

Yönetim kurulu başkanlığını eski AKP Milletvekili’nin eşi Kıvırcık’ın yaptığı Muradiye OSB, yargı kararı olmadan bir yurttaşın arazisini işgal etti. Mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı aldı. OSB yetkilileri hakkında ceza davası açıldı.

Uğur ŞAHİN

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yönetim kurulu başkanlığını eski AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ın eşi Osman Kıvırcık’ın yaptığı Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bir süredir gözünü yurttaşların tapulu arazisine dikmiş durumda. Muradiye OSB, büyük bir kısmı yurttaşlara ait 190 bin metrekarelik arsayı, herhangi bir kamulaştırma kararı olmadan OSB sınırlarına eklemek istiyor. Bu kapsamda 2021 yılının Haziran ayında Muradiye Mahallesi’nin imar planlarını değiştirdi. OSB yönetimi, söz konusu planla yaklaşık 190 bin metrekarelik alanı, kendi sınırlarına dâhil etmek istedi.

OSB yönetiminin hukuksuz bir şekilde arazisine iş makineleriyle girdiğini ve işgal ettiğini belirten Taner Kestaneci isimli yurttaş, konuyu yargıya taşıdı. Kestaneci, avukatı Ömer Talha Oğan aracılığıyla Muradiye OSB hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sonrasında da imar planlarının iptali için Manisa İdare Mahkemeleri’nde iptal davaları açıldı. Bunun üzerine de Muradiye OSB yönetimi, 190 bin metrekarelik alan için “kamulaştırma” davaları açtı. Ancak daha mahkeme sonuçlanmadan OSB yönetiminin, 17 parseli fiilen işgal ettiği kaydedildi.

TELAFİSİ GÜÇ ZARAR

İmar planına karşı açılan dava dosyasında ise önemli bir gelişime yaşandı. Manisa 2. İdare Mahkemesi, 3 Ocak’ta iki ayrı kararla, hem imar planlarını hem kamulaştırma kararlarını hem de yer seçimi kararlarının yürütmesini durdurdu. Oybirliğiyle alınan kararda, bilirkişinin OSB yönetiminin aleyhinde görüş sunduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu 18 Ocak 2022 tarihli kamu yararı kararının, 25 Nisan 2022 tarihli kamulaştırma kararının, yer seçiminin kesinleştirilmesi kararının ve kamulaştırma işlemlerinin dayanağı olan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlanın davacının taşınmazına ilişkin kısmında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve hukuka uyarlık bulunmamıştır. Hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde davacının mülkiyet hakkına yönelik telafisi güç zararların meydana gelebileceği sonucuna varılmaktadır.”

Kararı BirGün’e değerlendiren Av. Ömer Talha Oğan, müvekkili Kestaneci’nin tapulu arazisinin yargı kararı olmaksızın işgal edildiğine dikkat çekti. Av. Oğan, “Mülkiyet hakkı Anayasa’nın 35. Maddesi’nde koruma altına alınmıştır. Hiçbir güç odağı kendisini kanunlardan üstün göremez, tapulu bir arsaya mahkeme kararı olmaksızın giremez. Ayrıca planlama açısından da pek çok sıkıntı olduğunu düşündüğümüz imar planlarına karşı da iptal davası açmış bulunmaktayız. Nitekim konu yargıya intikal edince Manisa 2.İdare Mahkemesi davamızı haklı bulmuş, önemli bir karar niteliği taşıyan yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Konut alanlarının kullanımına özgülenen 190 bin metrekarelik alanın Muradiye OSB sınırlarına dâhil edilmek istenilmesini şehircilik planlama esaslarına uygun bulmuyoruz” dedi.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Av. Oğan, sözlerini şöyle noktaladı: “Savcılık Muradiye OSB’nin yaptığı işgaller sebebiyle yetkililer hakkında iddianame hazırlamış ve bu iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek ceza yargılaması başlamıştır. Ayrıca imar planlarına karşı açmış olduğumuz iptal davasında bilirkişiler yapılan planların hukuka aykırı olduğunu belirtilmiştir. Bu kapsamda Manisa 2. İdare Mahkemesi de Muradiye OSB’nin yapmış olduğu hem imar planlarını hem kamulaştırma kararlarını hem de yer seçimi kararlarının yürütmesini durdurmuştur. Bu karar bölgeye emsal teşkil edecektir.”

∗∗∗

EŞİ, MECLİS’TE SAVUNMUŞTU

İktidar, geçen yıl OSB’ler için kamulaştırmayı kolaylaştıran yasa teklifi hazırlamıştı. Sanayi Komisyonu’nda teklifi, Manisa’da OSB Başkanlığı yapan Osman Kıvırcık’ın o dönem AKP’den milletvekili olan eşi Semra Kaplan Kıvırcık’ı savunmuştu. Bu durum etik tartışmalarına neden olmuştu.

∗∗∗

‘İŞGAL’DEN CEZA DAVASI AÇILDI

Bu arada OSB yetkilileri hakkında ceza yargılamasına da başlandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.T.H. ile İ.Ö. için “hakkı olmayan yere tecavüz etme” suçundan ceza istendi. 7 Aralık 2023 tarihli iddianamede, Kestaneci’nin arazisinde kazılar yapıldığı, beş metre derinliğe ulaşan hendekler açılarak parselin tahrip edildiği ifade edildi. Ayrıca herhangi bir yargı kararı olmadan araziye hafriyat döküldüğü bildirildi. İddianameyi kabul eden Manisa 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesine başlandı. Bir sonraki duruşma 20 Şubat günü görülecek.