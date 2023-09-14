Vazgeçmiyoruz, direnişe devam

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda Yeniköy-Kemerköy (YK) Enerji'nin kömür madenine karşı yaşam savunucularının başlattığı nöbet bugün 790’ıncı gününde. Yaşam savunucuları ve köylüler, nöbete devam edeceklerini belirterek "Ne yaparlarsa yapsınlar nöbete devam edeceğiz" dedi.

Jandarma önceki gün sabah saatlerinde nöbet alanına baskın yaparak çadırları ve diğer tüm malzemeleri toplamıştı. İkizköylülerin avukatları orman idaresi yetkililerinin jandarma gözetiminde özel mülkiyetteki nöbet alanına izinsiz bir şekilde girdiğini ve alandaki araç gereçlere zarar vererek taşıdığını belirterek, Milas Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Mahkeme bugün nöbet mahallinde bilirkişi keşfi yapacak. İkizköylü Esra Işık, "Ortada çok hukuksuz bir durum var. Tapulu ve bir kişiye ait özel arazi olmasına rağmen nöbet alanına geçici bir karakol konuldu. Özel arazi resmen gasbediliyor" dedi. Benzer durumun iki yıl önce de yaşandığını anımsatan Işık, şöyle devam etti: "Nöbeti bir an bile bırakmayarak bu zamana kadar geldik. O alan bir simge oldu ve bizi bu nedenle çıkarmaya çalışıyorlar. Alana tekrar girmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunların hepsinin bizi yıldırma ve mücadeleden vazgeçirme çabası için olduğunu biliyoruz ama biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar nöbeti bırakmıyoruz, devam edeceğiz” dedi.