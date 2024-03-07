Vergi herkesten, yayın AKP için

Muhalefet partilerine yer vermeyen TRT’nin tüm yurttaşlardan topladığı vergiler milyarları buluyor. Kamu yayıncılığından uzaklaştığı için eleştirilen kurumun 2004-2022 dönemi bandrol geliri 24,4 milyar TL oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Anayasa gereği tarafsız yayıncılık yükümlülüğü bulunan ve yurttaşın vergileri ile finanse edilen TRT, muhalefeti adeta yok sayan tavrını 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin propaganda sürecinde de sürdürüyor.

Muhalefetin, devlet televizyonunun Anayasa'yı ihlal ettiği ve kamu yayıncılığı ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle birbiri ardına yaptığı açıklamalara karşın TRT’nin tavrını sürdürmesi, gözleri kurumun vergi gelirlerine çevirdi. Gelirlerinin büyük bölümü vergilerden oluşan TRT, 2004-2022 yıllarında toplam 24 milyar 433 milyon 636 bin TL’lik bandrol geliri elde etti. Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kayıplarının telafisi amacıyla bandrol ücretlerinde yapılan artış, bandrol gelirlerinin yıllar itibarıyla çarpıcı şekilde artmasına da yol açtı. 2004’te 102,9 milyon TL, 2008’de 244,4 milyon TL, 2012’de ise 545,9 milyon TL olan TRT’nin bandrol geliri, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2016: 962 milyon 145 bin TL

2018: 1 milyar 702 milyon 800 bin TL

2020: 2 milyar 619 milyon 528 bin TL

2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

ELEKTRİK PAYI

TRT, elektrik abonelerinden alınan ve kamuoyundaki tepkilerin ardından 8 Kasım 2021 tarihinde kaldırılan, “Elektrik tüketimi TRT payı” kapsamında da milyarlarca liralık gelir sağladı. Kurumun 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında detaylarını paylaşmadığı elektrik payından sağladığı para, bazı yıllara göre şöyle kaydedildi:

2013: 800 milyon 700 bin TL

2014: 777 milyon TL

2015: 850 milyon TL

2016: 780 milyon TL

2019: 1 milyar 45 milyon TL

∗∗∗

İKTİDARIN YAYIN ORGANI

TRT Haber, 12-13 Şubat günlerinde CHP’nin Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarına ekranlarında tek bir saniye dahi yer vermezken AKP’nin Ankara, İzmir ve İstanbul adaylarıyla ilgili 1 saat 13 dakikalık yayın yapıldı. TRT’nin muhalefeti yok sayan tavrına tepki gösteren ve TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ile görüşen CHP heyeti ise “CHP’ye ayrılmayan sürelerle ilgili tablo bilimsel değil” yanıtını aldı. Sobacı’nın yanıtı, tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.