Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: Yeni yılda bazı harç ve cezaların zamlı tutarları

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte vergi, harç ve ceza gibi kalemlere gelecek zam oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından bu oran üzerinden bazı kalemlerin zamlı tutarlarını paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 yıllık bazda ise 61,36 artış kaydetti.

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) da yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Ozan Bingöl sosyal paylaşım sitesi X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı yüzde 58,46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl; -Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya -Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya -En düşük radar cezası 951 liradan 1.506,95 liraya yükselecektir.”

2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur.

Böylece önümüzdeki yıl;

-Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya

-Bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya

-En düşük radar cezası 951… — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) November 3, 2023

Bingöl ayrıca kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında yeni oranlara ilişkin şu tabloyu paylaştı: