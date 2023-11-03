Yeniden değerleme oranı belli oldu: Vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış olabilir

2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla, 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu.

Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış gösterdi. Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2023 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

Ekonomim.com'un haberine göre; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.



Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma ve yüzde 50’ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yetkisini geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi verisinde kullanmış, yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 2023 yılında yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verilmişti.