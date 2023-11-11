Vergide adalet için Ankara yürüyüşü

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), aylardır sürdürdüğü “Gelirde adalet, vergide adalet” talebi için Ankara’ya yürüyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu dün 13 Kasım’da İstanbul Kadıköy’deki Söğütlüçeşme’den başlayıp 5 kentten geçerek 17 Kasım’da Ankara’da sonlandırılacak yürüyüş için Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Yürüyüş programının paylaşıldığı toplantıda konuşan Çerkezoğlu, “Gelirde adalet vergide adalet mücadelemizin yeni bir aşamasını paylaşacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına tarihin en ağır bölüşüm krizini yaşayarak girdik. Bu bölüşüm krizi resmi rakamlarda da karşılığını buluyor. Grevleri yasaklamakla övünen otoriter bir zihniyetin altında adaletsizlik yaşanıyor. Bankalara imtiyazlar getirilirken emekçinin omuzlarındaki vergi yükü artırılıyor. Enflasyonu sebebi olarak emekçilerin ücretleri gibi gösteriliyor” dedi. Vergideki adaletsizliğin büyük boyutlara ulaştığına dikkat çeken Çerkezoğlu, şunları dile getirdi: “Alım gücümüz bir yandan enflasyon diğer yandan vergi yüküyle her geçen gün geriliyor. İki yıldır gelirde ve vergide adaletsizlik düzeni içindeyiz. Temmuz ayında her şeye zam geldi. Ücretlerimiz TÜİK’in enflasyon oranının bile altında kaldı. Cebimize el uzattılar. İktidar daha fazla vergi alacağı birini arıyorsa emekçinin cebine bakmaktan vazgeçsin de etrafındakilerin cebine baksın. Az kazanandan az çok kazanandan çok alınan bir vergi sistemi için Ankara’ya yürüyoruz. Türkiye’yi bir asgari ücretliler toplumuna çevirmeye çalışanlara karşı, hepimizi yoksullukta birleştirmeye çalışanlara karşı Ankara’ya yürüyoruz. İşçi sınıfının adalet mücadelesini Ankara’ya taşıyoruz.”