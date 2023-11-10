Vergide adalet için Ankara’ya

Emek Servisi

DİSK, ‘Gelirde Adalet, Vergide Adalet’ sağlanması talebiyle Ankara’ya yürüyor. Yılın ilk altı ayında art arda gelen zamlarla ve vergilere yapılan yüksek artışlarla birlikte vergi yükünün katlandığı belirtilen açıklamada, yürüyüşün 13 Kasım’da İstanbul’dan başlayıp 17 Kasım’da Ankara’da sonlandırılacağı aktarıldı.

DİSK’in açıklamasında şöyle denildi: “Ağustos ve Eylül 2023 ayı içerisinde de Yönetim Kurulumuz ‘vergide adalet’in sağlanmasına dair görüş ve önerilerimizi aktarmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden randevu talep ederek, konuya ilişkin geniş kapsamlı hazırlanan raporların sunulduğu bir dizi görüşme gerçekleştirildi. ‘Emeğin Mücadele Programı’ kapsamında İzmir ve İstanbul’da kitlesel açık hava etkinlikleri gerçekleştirdik. Şimdi bu mücadeleyi Ankara’ya taşıyoruz.” DİSK bugün Genel Merkezi’nde Kadıköy, Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir güzergâhını takip edecek yürüyüş için basın toplantısı gerçekleştirecek.