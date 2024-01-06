Villa yaptıran Rektör Uzun'dan skandal paylaşım: Tepkilerin ardından hesabını kapattı

Haber Merkezi



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’un 7,2 milyon TL'ye villa inşa ettirdiğini BirGün ortaya çıkardı.

Üniversite içerisinde, Amanos dağlarının eteklerinde devam eden ve "Rektörlük özel hizmet binası" adıyla gizlenen villa inşaatının gündem olmasının ardından yurttaşlar Rektör Uzun'a tepki gösterdi.

Uzun kendisine yönelik tepkilere karşı önce "İt ürür kervan yürür" şeklinde bir paylaşım yaptı, ardından da sosyal medya hesabını kapattı.