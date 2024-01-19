Vinç zincirinin kopması sonucu 2 işçinin ölümü: 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün 15 katlı bir binanın 10'uncu katına tabela asmak için vinçle çıkan reklam ajansı çalışanı Halil Gül ve Hüsnü Akan'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y. tutuklandı.

Güncel 19.01.2024 13:32 Giriş: 19.01.2024 13:32

Güncelleme: 19.01.2024 13:39 Kaynak: AA

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İzmir'de 2 işçinin, reklam tabelası asmak için çıktıkları binanın 10'uncu katından zincirin kopması sonucu düşerek ölmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Bayraklı ilçesinde Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki 15 katlı bir binanın 10'uncu katına dün tabela asmak için vinçle çıkan reklam ajansı çalışanı Halil Gül (34) ile Hüsnü Akan (35), vincin zincirinin kopması sonucu zemine düştü. Ağır yaralanan Gül ve Akan, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vinç sahibi E.P. ile operatör F.Y, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İzmir'de plazanın 10. katında vinç zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti! İşçilerin canı umursanmıyor