Vinicius Jr. sakatlandı, en az 2 ay forma giyemeyecek

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Jr., milli maçta sakatlandı. Brezilyalı kanat oyuncusunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Milli maç arasında yaşanan sakatlıklar Real Madrid'i vurmaya devam ediyor. Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan 23 yaşındaki yıldız futbolcunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Brezilya'nın 17 Ekim'de Kolombiya ile oynadığı Dünya Kupası elemeleri maçında sağ baldırından sakatlanan Vinicius'un ocak ayının sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.

BU SEZON 2. SAKATLIK

Vinicus, bu sezon ikinci kez sakatlandı. Yıldız futbolcu, 25 Ağustos'ta oynanan Real Madrid-Celta Vigo maçında yine baldırından sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay oynayamamıştı.

CAMAVINGA DA MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Real Madrid'in bir başka genç yıldızı Camavinga da Fransa Milli Takımı kampında antrenmanda sakatlanmıştı. Camavinga'nın da yaklaşık 2 buçuk ay oynayamayacağı açıklanmıştı.

Real Madrid'de Vinicius ve Camavinga'nın yanı sıra Aurélien Tchouaméni ve Arda Güler'in de sakatlığı sürüyor. Sezon başında sakatlanan Militao ve Courtois'nın bu sezon forma giymesi beklenmiyor. Ceballos ve Bellingham'ın ise sakatlıklarını atlattıkları açıklandı.