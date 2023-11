Vurgun düzeni

Et ithalatında rant sistemi kurulduğu iddia ediliyor. İthalatta aktif rol oynayan ESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakan Yumaklı’nın danışmanı Mücahid Taylan’ın hayvan ticareti yapan şirketin ortağı olduğu belgelendi.

Ekonomi Servisi

AKP iktidarında yerli üretimin bitirilmesiyle ay sonunu zor getiren yurttaş, kırmızı et alamaz hale geldi. Et ithalatı her geçen gün artarken CHP Milletvekili Özgür Karabat, rant sistemi kurulduğunu ve ithal edilen etin bir kısmının iktidara yakın şirketlere verildiğini öne sürdü. Karabat, ithalatta aktif rol oynayan Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı Mücahid Taylan’ın, et ithal edilen Macaristan'da canlı hayvan ticareti yapan şirketin ortağı olduğunu belgeledi.

CHP'li Karabat, geçtiğimiz günlerde et ithalatının ters yönde etki ettiğini, fiyatların azalacağına artığına dikkat çekerek, buna et ithalatında kurulan rant sisteminin neden olduğunu iddia etti. İthal edilen hayvanlar ve karkas etin bir kısmının piyasaya verilmediği, bunun yerine iktidara yakın işletmelere verildiğini öne süren Karabat, kurulan çarkı şöyle anlattı: “Bandırma Limanı’na gelen canlı hayvanlar Balıkesir’deki Sarıkız mezbahasına gidiyor. Oradan da yine AKP’ye çok yakın bir köfteci zincirine veriliyor. Bir kısım canlı hayvan da Amasya Suluova’ya çiftliğe gidiyor ve yine o ildeki büyük et entegre tesisinde kesilip bu köftecinin restoranlarına aktarılıyor."

Karabat, tüm ithalat süreçlerinde aktif rol alan Bakan Yumaklı’nın danışmanı Taylan’ın en çok et ithal edilen ülkelerden Macaristan'da bir şirketin ortağı olduğunu öne sürdü. Bakan Yumaklı'ya sorular yönelten Karabat, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yumaklı sorulara sessiz kalırken ESK, yaptığı açıklamayla Karabat'ın iddialarını yalanladı.

BAKAN DANIŞMANI ŞİRKET ORTAĞI

İddiaların peşini bırakmayan CHP'li Karabat, dün sosyal medya hesabından "Varan 2" diyerek yeni bir belge paylaştı. Karabat, “Mücahid Taylan’ın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm And Trade Kft. isimli şirketin 3 ortağından birisi olduğu açıkça görülüyor” dedi. Yayınlanan belgelere iş kolu olarak canlı hayvan toptan satışı yaptığı belirtilen ve ortakları arasında Taylan’ın bulunduğu şirketin faal olduğu görülüyor. Karabat “Türkiye’nin en fazla hayvan ithal ettiği ülkelerden birinde, bu ithalatı yapan kamu görevlisinin şirketi bulunuyor. Bu kişi aynı zamanda Tarım Bakanı’na danışmanlık yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın tam bir rezaletle karşı karşıyayız” dedi. Macaristan’da kurulan sistemin benzerinin Güney Amerika ülkelerinde kurulduğunu da savunan Karabat, “Türkiye en fazla hayvan ithalatını ESK eliyle Güney Amerika’dan yapmaya hazırlanıyor. Aynı şekilde orada paravan şirketler kurulup büyük vurgun yapılmaya başlanacak. Son dönemde ESK yöneticilerinin ardı adına Güney Amerika seyahatleri tesadüf değildir!" diye konuştu. Hükümetin yurttaşa ucuz ve güvenli gıdaya ulaştıramadığını ifade eden Karabat, “AKP, rant sistemi kurarak birilerini zengin etme derdine düşmüştür. Ay sonunu zor getiren vatandaş ise pahalı ete mahkûm kalmıştır. Tarım Bakanı, ESK Başkanı ve ESK yöneticilerin tamamı istifa edip, yargı önünde hesap vermelidir” dedi.

SIĞIR İTHALATI YÜZDE 799 ARTTI

Hayvancılık sektöründe girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesi nedeniyle yerli üretim neredeyse bitme noktasına geldi. AKP iktidarı, iç piyasada yükselen et fiyatlarını dengelemek için 2010 Ağustos’tan itibaren canlı hayvan ve karkas et ithal etmeye başladı. Türkiye ilk ithalatını da iddiaların odağındaki Macaristan’dan yaptı. Yıllar içerisinde ithalat sürekli olarak artmaya devam ederken Macaristan en çok sığır ithal edilen ülkelerden biri oldu. Son dönemlerde ise canlı hayvan ithalatında rota Güney Amerika ülkeleri oldu. Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu (TGDF) verilerine göre Temmuz ve ağustostan sonra eylül ayında da en dikkati çekici gelişme sığır ithalatındaki artış oldu. Bu ayda sığır ithalatı yüzde 799 arttı. Yılın 9 ayında 705,5 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yapılırken, sadece eylüldeki ithalatın tutarı 126,8 milyon dolar oldu. Eylül ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 56,6 milyon dolarla Brezilya’ya ait olurken, bu ülkeyi 33,3 milyon dolarla Uruguay ve 9,5 milyon dolarla Çekya izledi.