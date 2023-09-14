WhatsApp duyurdu: Kanal özelliği Türkiye'ye de geldi

WhatsApp, ilk olarak Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunduğu 'kanal' özelliğini Türkiye dahil 150 ülkede daha erişime açtı.

WhatsApp, ilk aşamada Kolombiya ve Singapur'da kullanıma sunduğu 'kanal' özelliğini Türkiye dahil 150 ülkede daha erişime açtı.

Türkiye'de bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlanan bu özellik sayesinde, kullanıcılar takip ettikleri kuruluş ve kanallardan son güncellemeleri WhatsApp üzerinden takip edebilecek.

KİŞİSEL BİLGİLER GÖRÜLMEYECEK

Kanallar özelliği, uygulamada ayrı bir sekmede yer alacak ve kullanıcının takip ettiği diğer kanallar görülemeyecek.

Ayrıca, telefon numarası gibi hesaba ait kişisel bilgiler de yöneticiler veya takipçiler tarafından görülemeyecek.

WhatsApp'n geliştireceği filtreleme özelliği sayesinde kanalları ülkelere ve kullanıcının kullanım sıklığına göre sınıflandırılabilecek. Ayrıca kanallardaki gönderilere emoji ile tepki verilebilecek.