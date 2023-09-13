WhatsApp yeni özelliğini aktifleştirdi

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gönderilen mesajların 15 dakika içinde düzenlenmesini sağlayan yeni özelliği aktif hale getirdi. Özelliğin kullanılabilmesi için uygulama sürümünün güncellenmesi gerekiyor.

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yeni bir özellik eklendi.

WhatsApp’ta artık mesajlar gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlenebiliyor.

Düzenlenen mesaj, sohbetteki tüm kullanıcılar için güncelleniyor. Düzenlenmiş mesajlarda zaman damgasının yanında “düzenlenmiş” ifadesi yer alıyor.

WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanmayanlar, “Bu mesaj, bu sohbette bulunan ve WhatsApp’ın en yeni sürümünü kullanan herkes için düzenlendi” mesajını görüyor. Düzenlenmiş mesajları görebilmek için uygulamanın güncellenmesi gerekiyor.

Mesajlar düzenlendikten sonra diğer kullanıcılara herhangi bir bildirim gitmiyor.

Fotoğraflar, videolar veya diğer tür medya içerikleri ise düzenlenemiyor.

Yeni özellik iOS (iPhone), Android ve Web sürümlerinde çalışıyor.