Yerli şirketten teknolojide ‘çığır açan’ buluş: Süs kamerası

Üç kameralı izlenimi yaratılarak satılan akıllı telefonlarının tek kameralı olduğunu gösteren kimi sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen yerli teknoloji şirketi Reeder'in internet sitesindeki açıklama dikkat çekti. Söz konusu açıklamada, “Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur” denildi.

İsmi Türkiye’de gençlere satılacak ‘vergisiz telefon’ düzenlemesiyle gündeme gelen yerli teknoloji şirketi Reeder, üç kameralı görünümlü tek kameralı telefonunun satış sayfasına bir 'bilgi notu' düştü.

Reeder’ın telefon modellerinin üç kamera yerine tek kameraya sahip olduğunu gösteren videolar sosyal medyada gündem olmuştu.

Gündem olan videolarda, Reeder'a ait iki telefon modelinin arkası açılıyordu. Devamında ise üçlü kamera kurulumu gibi görünmesine rağmen arkada sadece tek bir kameranın yer aldığı ortaya konuluyordu.

Şirket, bu paylaşımın kaldırılması için içerik sahibine ‘ihtarname’ göndermişti.

Konu internette çeşitli mecralarında tartışılırken, marka internet sitesinde P13 Blue Max Lite 2022 modeliyle ilgili bilgilerin yer aldığı sayfada kısa bir not paylaştı. Sayfaya eklenen ifade şöyle:

“Cihazda önce 5MP, arkada 8MP kamera kullanılmıştır. Arka kamera kasasında 2 tane süs kamera vardır. Bunların herhangi bir fonksiyonu yoktur.”