WhatsApp Web'e ekran kilidi özelliği geliyor

WhatsApp Web'in beta sürümünde "ekran kilidi" özelliği test edilmeye başladı. Bu özellik, iş yerinde WhatsApp kullananların gizliliğini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Webtekno'da yer alan habere göre, uygulamanın web beta sürümüne, yeni bir güvenlik katmanı ekleneceği öğrenildi. Kullanıcılar, bu yeni katman sayesinde özellikle de iş yerlerinde gizlilik konusunda maksimum seviyede korunacak.

WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, uygulamaya ekran kilidi getiriyor. Bu özellik, en basit anlatımı ile WhatsApp ekranı açılırken bir şifre girilmesini gerektirecek. Bu şifre girilmediği takdirde, WhatsApp ekranı açılmayacak. Belirlediğiniz şifreyi girmeden, WhatsApp'a ulaşmak mümkün olmayacak.

Şu an için sadece bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından test edilen yeni güvenlik katmanına, "Gizlilik" ayarları bölümünden ulaşılabilecek. Kullanıcı, bu bölüme girdiği zaman "Ekran Kilidi" seçeneği ile karşılaşacak. Seçenek aktif edildiği zaman bir şifre belirlenmesi gerekecek. Bu şifre belirlendikten sonra, WhatsApp Web sayfası her açıldığında şifrenin girilmesi gerekecek.

WhatsApp Web için ekran kilidi özelliğinin, çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Özelliğin, masaüstü sürüme gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.