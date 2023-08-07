X'e yapay zeka destekli arama özelliği geliyor

X'te tasarımcılık yapan Yu Liu platformda bulunan bir gönderiyi X'in arama butonundan arayarak bulamadığını, bulmak için Google kullanmak zorunda kaldığını belirten bir paylaşım yaptı. Arama özelliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Liu'ya yanıt veren Elon Musk, "Yapay zeka destekli arama üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşam 07.08.2023 10:25 Giriş: 07.08.2023 10:25

Güncelleme: 07.08.2023 10:41 Kaynak: Haber Merkezi

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