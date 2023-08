X'e yapay zeka destekli arama özelliği geliyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, eski adı Twitter olan X'te yapay zeka destekli arama üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Platformda paylaşım yapan X'te tasarımcılık yapan Yu Liu "Arama özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada oluşturulan bir gönderiyi bulmak için Google'ı kullanmam gerektiğine şaşırdım" dedi.

Bu gönderinin altına yanıt veren Elon Musk, "Kesinlikle, yapay zeka destekli arama üzerinde çalışıyoruz. Sadece metni değil, aramanızın anlamıyla eşleşen X gönderilerini gösterecek" ifadelerini kullandı.

We are working on semantic (AI) search. Will show posts of X that match the meaning of your search, not just the text.