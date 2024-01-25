X hastalığı gerçek bir hastalık değil

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığını, bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirtilen X hastalığının varsayımsal olduğunu belirtti.

TTB Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu tarafından yayımlanan bilgi notunda "X hastalığı nedir? Gerçekten var mı? Sizi öldürebilir mi?" sorularına yanıt verildi. Bilgilendirme notunda "Öncelikle X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığının bilinmesi gerekir. Bir salgına veya birden fazla kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek, şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için DSÖ tarafından belirtilen X hastalığı varsayımsaldır. X hastalığı, aynı zamanda belirti gösterebilecek bir hastalık değildir çünkü böyle bir hastalık henüz bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Covid-19, 2019 yılının sonunda salgına yol açtığında X hastalığının bir örneğiydi. Bir sonraki X hastalığının nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını hiç kimse tahmin edemez. Özelliklerini veya geliş zamanını kesin olarak tahmin edemiyor olmamız, X hastalığı için plan yapamayacağımız anlamına gelmez. Devletler, bilim insanları ve emek ve meslek örgütleri gibi konunun ilgilileri gelecekteki salgınlar konusunda toplanmalıdır."