X'in reklam yasağı sona eriyor, bant daraltma gündemde

BTK'den reklam yasağı alan X sosyal medya platformunun cezası 21 Ekim'de sona eriyor. Platformun Türkiye'ye temsilci atamaması durumunda BTK, bant daraltma uygulaması için mahkemeye başvuru yapabilecek.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından verilen reklam yasağı 21 Ekim Cumartesi günü sona eriyor.

X’in 21 Ekim’e kadar temsilci atamaması halinde Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, X’e bant daraltma uygulanabilmesi için mahkemeye başvuru yapabilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildikten sonra 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren "Sosyal Medya Yasası" kapsamında Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu bulunan X platformuna 21 Temmuz'da reklam yasağı getirildi.

BTK'nin aldığı reklam yasağı kapsamında Türkiye’de vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin X’e üç ay boyunca reklam vermesi yasaklanmıştı.

BANT DARALTMA GÜNDEMDE

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre X’in Türkiye’de 21 Ekim’e kadar herhangi bir temsilci atanmaması durumunda platforma yönelik yeni yaptırımlar gündeme gelecek.

BTK Başkanı, bant daraltma için mahkemeye başvurabilecek

BTK Başkanı Karagözoğlu, bant daraltma yetkisi için yargıya başvuru yapma yetkisine dikkati çeken yetkililer, X’in internet trafiği bant genişliğinin mahkeme kararıyla yüzde 50 oranında daraltılabileceğini vurguladı.

Öte yandan X’in bu yaptırım karşısında da 30 gün içerisinde temsilci atamaması halinde bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için BTK Başkanı Karagözoğlu, Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvuru yapılabilecek.