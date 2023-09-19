Yabancı ekonomistler faiz tahminlerini açıkladı: Beklentilerin üzerine çıkılabilir

Yabancı ekonomistler, TCMB politika faizi beklentilerini açıkladı. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin bu ay politika faizinde büyük bir artış daha gerçekleştirebileceğini söylerken Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, "TCMB, politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gidebilir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırılması beklenirken, 600 baz puanlık artırımın da seçenekler arasında yer alabileceği bekleniyor.

TCMB'nin sıkı para politikasına devam etmesi bekleniyor.

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin eylül ayında politika faizinde büyük bir artış daha gerçekleştirebileceğini belirtti.

Bu kez piyasanın yüzde 30 olan beklentisine kıyasla politika faizinin 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e çıkarılabileceği öngörüsünde bulunan Drimal, Türkiye'de enflasyonun son aylarda yeniden canlanması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon sorunuyla mücadeleye yönelik para politikası adımlarını onaylaması göz önünde bulundurulduğunda bankanın beklentilerin üzerine çıkabileceğini ifade etti.

"DAHA BÜYÜK BİR FAİZ ARTIŞI GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Daha büyük bir artışın bile göz ardı edilemeyeceğini aktaran Drimal, "Bunun daha küçük bir artıştan daha muhtemel olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda daha da sıkılaşma bekleniyor ve yılın 4. çeyreğinde de 600 baz puanlık artış öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin politika faizinde 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.

Bu arada TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.