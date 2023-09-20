Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Esad, Çin'e gidiyor

Suriye Devlet BaşkanI Esad Çin’e gidiyor. Esad'ın şu ana kadarki tek Çin ziyareti 2004 yılında gerçekleşmişti. ABD'nin Irak'ı işgalinden bir yıl sonra düzenlenen bu ziyaret, Washington'ın Şam üzerinde baskı kurduğu bir döneme denk geliyordu.

Suriye lideri Beşar Esad önümüzdeki perşembe günü Çin'e gidecek. Esad'ın ilk ve son Çin ziyareti yaklaşık 20 yıl önce gerçekleşmişti.

Suriye krizinde Şam yönetiminin destekçilerinden biri olan Çin, bu hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ağırlayacak.

Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın Çin lideri Şi Cinping tarafından davet edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Esad'ın üst düzey yetkililerden oluşan bir Suriyeli heyetle birlikte perşembe günü Çin'e hareket edeceği belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı, Beşar Esad'a Çin ziyaretinde evli olduğu Esma Esad'ın da eşlik edeceğini duyurdu.

ÇİN BÖLGEDEKİ NÜFUZUNU ARTIRIYOR

Suriye'de Esad'a desteğini sürdüren, geçen mart ayında da Suudi Arabistan ve İran arasındaki anlaşmaya arabuluculuk eden Çin, Ortadoğu'daki nüfuzunu giderek artırıyor. Çin'in, Suriye'nin onlarca milyar dolara mal olması beklenen yeniden inşasında da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor.

Suriye geçen yıl Çin'in gelişmekte olan bölgelerde altyapı projeleri gerçekleştirmek için hayata geçirdiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmıştı.

Suriye'de giderek derinleşen ekonomik kriz, ülkede protestolara neden oluyor. Şam, bu krizden Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımları ve Suriye'nin en büyük petrol sahalarını kontrol eden ABD destekli Kürt güçleri sorumlu tutuyor.

Kaynak: DW Türkçe