Yalanları Kabataş’la sınırlı değilmiş: ‘Zehra Gelin’in boşandığı ortaya çıktı

Taksim Gezi Parkı eylemlerinde dönemin başbakanı Erdoğan'ın "Başörtülü bacılarıma saldırdılar" diyerek sahiplendiği Zehra Develioğlu'nu eşi ‘yalan söylediği için’ boşamış.

Eşinin, Gezi eylemlerinde Kabataş yalanıyla gündem olan Zehra Develioğlu’nu yalan söylediği için boşadığı ortaya çıktı.

Zehra Develioğlu, Gezi Direnişi sırasında Kabataş iskelesi önünde 70-100 kişilik “üzerleri çıplak ve deri eldivenler giyen” bir grubun sözlü tacizi ve saldırısına uğradığını iddia eden ancak daha sonra ortaya çıkan görüntülerde de bu söylediklerinin gerçekle bağdaşmadığı anlaşılmıştı. Ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o süreçte ortaya atılan ve gerçek olmadığı anlaşılan bu iddiayı sık sık gündeme getirip, "Başörtülü bacılarıma saldırdılar” demeyi sürdürmüştü.

Barış Terkoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun oğlu Ziya Develioğlu’yla evlenen Zehra Develioğlu’nun eşinden neden boşandığını yazdı.

Terkoğlu şunları kaydetti: “Aileye yakın olduğunu bildiğim bir isimle konuşunca, kilit çözüldü. Meğer, Zehra Develioğlu’nun uydurmaları Kabataş’la sınırlı kalmamıştı. Kabataş’tan sonra da zaman zaman yaşanmamış olayları yaşamış gibi anlatmıştı. Üstelik Kabataş’tan önce de yargıya kadar taşınan uydurmaları olmuştu. Çiftin arasında Zehra gelinin gündüz düşleri sorun yaratmış, Ziya Bey eşiyle yollarını ayırmaya karar vermişti.

Ancak bir ilginç bilgiye daha ulaştım. Malum, Kabataş yalanı, Zehra gelinin bazı gazetecilere verdiği röportajlarla yayılmıştı. O gazetecilerden bazılarına röportajın hikâyesini sordum. Anlattıklarına göre, bir isim, gazetecilerle Zehra Develioğlu’nu, tek tek buluşturmuştu. Röportajı yapan gazeteciler, bir daha Zehra gelini görmemişlerdi. Merak edip herkesi Zehra gelinle buluşturan isme baktım. İlginç, o da bugün güvenlik bürokrasisinde çok kritik bir koltukta oturuyordu!”