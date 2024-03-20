Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem medyana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem Yalova Merkez'de ve İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin derinliğinin 9,71 km olarak ölçüldüğünü duyurdu.