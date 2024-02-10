Yanan ormanlık alana 3 lüks otel dikilmişti: Muğla'daki rant projesi yavruladı!

Muğla Milas’ta yanan ormanlık alanlara orman arazisi vasfını kaybettiği gerekçesiyle fidan dikimi yapılmadı. Arazilere 3 adet lüks otel yapıldı.

15 Temmuz 2007’de Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sonucunda 250 hektar orman alanı ile 30 hektara yakın tarım arazisi ve zeytinlik yok oldu.

Yangının ardından dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü ve AKP eski Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "Ormanlık alanlar ve imar yerleri belli. Kesinlikle iddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Dışarıda söylenenlere itibar edilmesin. Yakın zamanda yanan yerleri temizleyeceğiz. Ekim ayında ilk yağmurlarla birlikte tohumlama ve fidan dikimi yaparak yeşillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, yanan arazinin bir bölümü ranta açıldı. Bölgede 2012 yılında La Blanche Island, 2016’da Titanic Deluxe Bodrum ve 2018 yılında da Lujo Bodrum adlı lüks oteller açıldı.

25 BİN METREKARE ARAZİ

Pina yarımadasındaki betonlaşma AKP iktidarında orman alanlarındaki betonlaşmanın simgesi olurken, bölgede son günlerde yeniden inşaat sesi yükseliyor. Tapu kayıtlarında orman alanı olarak görünen 25 bin metrekarelik komşu Hazine arazisini Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tahsis eden Lujo’nun sahibi Serkoç Otelcilik, turistik tesis görünümlü 28 villa inşa etmeye başladı.

Büyüklükleri 580 ile 680 metekare arasında değişen deniz manzaralı lüks konutlarda balkonda jacuzi ve güneş yatağı, Isıtılmış özel havuz, özel güneşlenme alanı yer alıyor.

Fotoğraf: Sözcü

VİLLA İNŞAATLARI SÜRÜYOR

Lujo Otel İdari İşler Müdürü Necmettin Bozan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu arazi 25 bin metrekare ve Orman Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na turizm alanı olarak tahsis edildi. Biz de 2021 yılında burayı tahsis olarak aldık. 2022 yılında bölgedeki çıkan büyük yangınlar nedeniyle projeyi ertelemiştik. Ardından Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milas Belediyesi’nden inşaat ruhsatlarını ve tüm izinleri alarak projeye başladık."

Villa inşaatlarının devam ettiği Lujo Hotel’in komşusu olan La Blanche Island adlı otelde de peyzaj alanlarının yerini kısa bir süre önce villalar aldı. Geceliği ortalama 75 bin lira olan villaların onaylı projesine uygun olduğunu söyleyen otelin sahibi ve işletmecisi Kadir Çankırı şöyle konuştu: "Biz otelin inşaatını yaparken gerekli ÇED raporlarını aldık. Projenin ruhsatında konutlar ve otel zaten vardı. Biz önce otel inşaatını bitirip hizmete açtık. Ruhsatsız veya onaysız hiçbir inşaat yapmadık. Her şey yasalara uygun yürüdü."