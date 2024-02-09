Yandaş basın tetikçiliğe soyundu

Oğulcan AYDIN

Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başladığı belirtilen kavgaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

İki teğmen grubu arasında başlayan kavga sonucunda başlatılan soruşturmada 7 teğmenin ihraç edilmesinin ardından yandaş basının hedefinde ihraçlar arasında yer alan ve Atatürk fotoğraflarını asmayı savunan 4 teğmen oldu.

Yandaş Yeni Şafak tarafından ortaya atılan “Teğmen Cuntası” haberinden sonra gerici Yeni Akit’te atılan 4 teğmeni kastederek, 90 teğmenin daha “cunta heveslisi” olduğunu ve tasfiyenin büyütülmesi gerekliliği vurguladı. Ayrıca 28 Şubat vurgusu yapılan haberde “mazlumlar ölmesin” başlığı ile Atatürk fotoğrafını asmayan teğmenlere sahip çıkıldı.

Konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk, günümüzde Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın dönemin FETÖ ile iltisaklı Taraf ve Samanyolu’na benzer fonksiyonlar taşıdığını ifade etti. Solmaztürk şöyle devam etti: “Şu an yaşananları yandaş basın fırsat olarak biliyor. Cumhuriyet düşmanı teğmenler 3 kişi ile sınırlı değiller. Yandaş basın Cumhuriyetçi bir grubu hedef göstererek, esas cemaat yapılanmasını korumaya çalışıyor. Tipik bir operasyon taktiği. Ortada sadece bavulcu yok, bir bavulcuya da ihtiyaçları yok. O dönem en azından belge uydurmak zorunda kalıyorlardı, belge üretiyorlardı. Günümüzde ise yandaşlar ne yazıyorsa doğru kabul ediliyor. Kendilerine biçtikleri misyon bu. Sadece ordu içerisinde değil, tüm kurumlarda demokrasiyi benimsemiş Cumhuriyetçi kim varsa tasfiye etmek istiyorlar. Bu tür kampanyalar kamuoyundan çok hedef aldıkları kitleyi pasifize etme amacı taşıyor. Baskı ile dikkatleri kendileri üzerinden başka yerlere çekmek istiyorlar.”

Seçim dönemi olduğu için yandaş basının mağduriyet yaratmaya çalıştığını ifade eden Emekli Tuğgeneral Oktay Bingöl ise, “Ordu içerisinde tam tasfiye gerçekleştiremediler. Bu yüzden de kendilerini temsil eden medya grupları ile vesayeti gündeme sokmaya çalışacaklardır. Yandaş medya bu tür faaliyetleri sürdürecektir.” diye konuştu.