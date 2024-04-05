Yandaş gazeteden kulis: "31 Mart bağıra bağıra geldi"

Yandaş Türkiye Gazetesi'nde yer alan bir köşe yazısına göre AKP'li kurmaylar seçimin kaybedileceğini görerek Erdoğan'ı uyardı. Erdoğan özel olarak emeklilerle ilgili Mehmet Şimşek ile görüşse de Şimşek'ten "İmkânı yok" şeklinde yanıt aldı.

Yandaş Türkiye Gazetesi, AKP'nin seçim yenilgisinin 2 hafta kala belli olduğunu iddia etti. Yücel Kayaoğlu'nun '31 Mart bağıra bağıra gelmiş!' başlıklı yazısına göre yenilgiyi gören kurmaylarının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarması üzerine Erdoğan emekliler için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü ancak olumsuz cevap aldı.

"İMKÂNI YOK"

Yazıya göre bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı’na ulaşarak, ‘Kötü gidişe dur demek’ için, ekonomik anlamda bazı adımlar atılması önerisinde bulundu. Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’e "Mehmet Bey, emeklilerle ilgili bir şey yapabiliyor muyuz?” diye sorduğu, Şimşek'in ise "İmkânı yok" şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Kayaoğlu yazısında "Bu nedenle son haftaya girilirken, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra 11-12 ilin daha kaybedileceği net bir şekilde görülmüş oldu" ifadesini kullandı.