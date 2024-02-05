Yandaş sendikadan rektöre eleştiri

Cevahir TOPALOĞLU

Eğitim-Bir-Sen Gümüşhane 2 No’lu Şube Başkanı Orhan Üçel Gümüşhane Üniversitesi'nde hak arama mücadelesi verdiklerini söyledi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e iletilen sorunlara karşı çözüm iradesi sunulmadığını ileri süren Üçel, üniversitenin günden güne geriye gittiği, atamalarda ve kadrolarda akraba ilişkilerinin öncelendiğini söyledi.

Üçel, bazı üniversite rektörlerinin akrabalarının da üniversiteye alındığı ve bunun karşılığında da üniversitede görev yapan yönetimdeki insanların birinci derece akrabalarının ilgili üniversitelere yerleştirildiğini öne sürdü. Bu usulsüzlüklere yönelik Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denetleme Kurulu tarafından Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e soruşturma açıldığı ve bu soruşturmanın devam ettiğini belirten Üçel, "Her daim doğrunun yanında yanlışın karşısında duracağımızı, bu kapsamda yol haritamızın net olduğunu, üyelerimizin onurlu duruşu, destek ve dualarıyla bu yolda yürüyeceğimizi, dava neferi olmanın bilinciyle mücadeleye devam edeceğiz.’’ dedi.