Yangın çıkan Kuran kursu ‘kaçak’mış!

İstanbul’da bulunan ve yangın çıkmasıyla gündeme gelen Halidiye İlim Yayma Kuran kursunun ‘kaçak’ olduğu ortaya çıktı. BirGün’ün edindiği bilgilere göre, 25 öğrencinin yangından kurtarıldığı kursun ruhsatı yok.

Uğur ŞAHİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kurslarının sayısı artarken ruhsatsız şekilde faaliyetini sürdüren ve denetlenmeyen Kuran kurslarına ilişkin de her geçen gün yeni ayrıntılar açığa çıkıyor. Son olarak İstanbul’da bulunan ve geçen günlerde çıkan yangınla gündeme gelen Kuran kursunun, ruhsatsız olduğu açığa çıktı.

YATILI 25 ÖĞRENCİ

Sultanbeyli’de Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde bulunan Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu’nun bahçesindeki barakada önceki gün yangın çıktı. BirGün’ün ulaştığı bilgilere göre, ilk olarak Kuran kursunun yakında hurda eşyaların bulunduğu bir alan alevlere teslim oldu. Burada kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan ateş kaynağı sonucunda çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kurs binasının çatısına da sirayet etti. Kursta yatılı kalan 25 kişi, yangın nedeniyle kendi imkânlarıyla dışarı çıkabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Emniyet ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemlerinin ardından itfaiye görevlileri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluşurken Kuran kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

BAŞVURUSU BİLE YOK

BirGün’ün edindiği bilgilere göre ise Sultanbeyli’deki Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu’nun ruhsatı bulunmuyor. Normal şartlarda bu tarz kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla açılıyor ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor. Bu binalarda kurs verilebilmesi ya da eğitim yapılabilmesi için de ruhsat alınması şartı bulunuyor. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde özel okul ve kurs açılışı için kimi belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Bu belgelerden birini de binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor oluşturuyor. Bu kapsamda itfaiyeye başvuruda bulunulması, itfaiye görevlilerinin de binaya ilişkin bir rapor hazırlaması gerekiyor. Ancak Halidiye İlim Yayma Kuran Kursu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı İstanbul İtfaiyesi’ne yapılmış herhangi bir başvurunun bulunmadığı öğrenildi. Bu raporun alınmamış olması, Kuran kursunun ‘ruhsatsız’ şekilde faaliyetini sürdürdüğünü gösteriyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden yapılan parsel sorgulamasında da söz konusu alanın “bahçe” olarak kayıtlı olduğu görülüyor.