Yangın güvenlik uzmanı Beşiktaş'taki faciayı yorumladı: İhmaller zinciri

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa, ihmaller zincirinin söz konusu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin ‘ihmaller zinciri’ ifadesini kullanarak değerlendirmelerde bulunan yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa, benzer olayların yaşanmaması konusunda uyardı.

Beşiktaş’ta 16 katlı binanın eksi 1. katında bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının ilk anlarına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Üyesi ve yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa o anları değerlendirdi.

"TAHMİNLERDE BULUNMUŞTUK, DOĞRU ÇIKTI"

Yangının çıktığı anın görüntülerini değerlendiren Yasa, “Bu görüntüler ortaya çıkmadan önce biz tahminler bulunmuştuk. İçeride muhtemelen tadilat sırasında kullanılan yanıcı maddelerin ve kimyasalların tutuşması kaynaklı bir yangın olabileceği öngörüsünde bulunmuştuk. Bu doğru çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddeler ve tadilat malzemeleri kaynak sırasında çıkan kıvılcımlardan tutuşuyor ve kaçış ve giriş yolu olarak kullanılan bölümü kapatarak insanların dışarı kaçmasını engelliyor” şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AA

"250 METREKAREDE BİR TÜP SAYISI BELİRLENMESİ GEREKİYORDU"

Değerlendirmelerine devam eden Yasa, “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik bunu belirlemiş. Maksimum 250 metrekareye bir tüp olacak şekilde tüp sayısının belirlenmesi gerekiyordu. Alanın metrekaresi ve kaç katlı olduğu da önem taşıyor. Orada yeteri kadar tüp olsaydı ve bir de en önemli hususlardan biri personelin de bu tüpleri kullanmayı biliyor olması lazım. Tüpü kullanmayı bilmiyorsa, siz istediğiniz kadar koyun faydalı olmayacaktır. Koyulan tüpün de yanan malzemenin cinsine göre uygun olması gerekiyor” diye konuştu.

"KOT ALTINDAKİ EĞLENCE YERLERİ DENETLENMELİ"

Yasa, “Özellikle konut binaları veya iş hanı gibi binaların alt bölümlerinde, eksi 1-2-3 kotlarında bulunan eğlence yeri ve işyerleri gibi alanlarda, yangın güvenlik önlemlerinin idare tarafından çok sıkı kontrol edilmesi, bina sahipleri tarafından da bunların denetlenmesi lazım” dedi.

"YANGIN ÇIKIŞ KAPILARI YETERLİ GENİŞLİKTE OLMALI"

Yasa, “İnsan yükünün ve kalabalığın olduğu alanlarda kaçış yollarının bulunması ve sürekli kullanılabilir halde olması bizim için vazgeçilmez önemde. Yangının söndürülebilmesi işi bir disiplin işidir. Multidisipliner bir konu. Yangın algılamayla başlıyor, bir detektör sistemiyle yangın algılanır, alarm verilir. Bunu duyan personel, orada kim görevliyse yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirir. Söndürülemezse, binadan tahliye olunması gerekiyor, bu tahliyenin de mutlaka tahliye yollarıyla yapılması lazım. Yangın kapıları, yönlendirmeleri, yangın geçiş güzergahların sürekli açılabilir durumda, geçilebilir durumda olması lazım. Temiz alanlar olması lazım, bundan kastımız nedir; kaçışların geçişlerin önünde geçmeyi engelleyecek, masa, klima moturu, sandalye gibi malzemelerin bulunmaması lazım. Yangın çıkış kapılarının hiçbir zaman kilitlenmemesi ve sürekli kaçış yönüne doğru açılır durumda ve insanların çabuk tahliyesi gerçekleştirebilecek genişlikte olması gerekiyor.” dedi.

Fotoğraf: AA

"İHMALLER ZİNCİRİ SÖZ KONUSU"

Yasa, “Burada bir ihmaller zinciri söz konusu. Ruhsatlama aşamasından, yapılan tadilata izin alınmamasına kadar ardı ardına gelen bir ihmaller zinciri söz konusu. Bizim burada yangın çıkmaz, bize bir şey olmaz gibi bir mantık maalesef ülkemizde devam ediyor. Her yerde yangın çıkabilir, özellikle kamuya açık ve kot altı alanlarda çıktığında çok hızlı şekilde ölümcül hale gelebilir” diye konuştu.

"TÜRKİYE’DE BİR DENETİM FAALİYETİ BAŞLAYACAKTIR"

Yasa, “Bu çok büyük bir facia 29 insan canını kaybetti. Muhtemelen bütün Türkiye’de bu konuda bir denetim faaliyeti başlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu da geç kalınmış bir faaliyet olarak değerlendiriyorum. Mutlaka tüm belediyeler eliyle kot altı olan, kamuya açık eğlence alanları olan tüm alanların sıkı bir şekilde denetlenip, yangın koruma ile başlayıp, algılamadan, korunum, müdahale ve tahliye sistemlerinin de kontrol eden bir denetim faaliyeti başlatılmalı” dedi.