Yangından mal kaçırma ihaleleri

AKP’nin seçimi kaybettiği Denizli ve Yalova Belediyesi ile kayyum tarafından yönetilen Bismil’de, belediye devredilmeden önce milyonlarca liralık ihale sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmelerin 2 ve 3 Nisan’da imzalandığı görüldü.

İsmail ARI

AKP seçimi kaybettiği birçok yerde, belediyeyi devretmeden önce milyonlarca liralık ihaleler düzenlemeye devam ediyor.

AKP’nin yıllar sonra kaybettiği ve CHP’nin kazandığı Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde 2 Nisan tarihinde peş peşe ihale sözleşmelerine imzalandı. “Trafik işaret levhaları ve malzemeleri alımı” adı altında düzenlenen ihaleyle 2 Nisan’da 9 milyon 161 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı. İhaleyi Detay Trafik ile Mukaddes Saat’in aldığı açıklandı.

2019’dan beri kayyum tarafından yönetilen ve 31 Mart’ta Dem Parti’nin kazandığı Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde de seçimin hemen sonrasında, 1 Nisan’da “Kilitli parke taşı yapım işi” ihalesinin sözleşmesi imzalandı. İhale kapsamında İhsan Tuncer’e 15 milyon 750 bin TL ödeneceği açıklandı.

AKP’nin yönettiği ve yerel seçimde CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi de milyonlarca liralık ihaleler düzenledi.

“2024 Yılı Yalova İli Merkez ilçesi muhtelif cadde ve sokaklarda kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapım işi” adı altında düzenlenen ihale kapsamında 3 Nisan’da Değirmen Sosyal Hizmetler Şirketi ile 8 milyon 572 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

“Muhtelif cadde ve sokaklarda aşınma asfalt betonu ile sıcak asfalt kaplama yol yapılması işi” düzenlenen ihale için de Sya Altyapı İnşaat Şirketi ile 3 Nisan’da 9 milyon 637 bin TL’lik sözleşme imzalandı.