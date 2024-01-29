‘Yankee’ eve dönüş için masaya oturdu

İran destekli milislerle karşılıklı saldırıları tepkilere yol açan ABD’nin askerini bölgeden çekmesi gündemde. Irak’taki 20 yıllık askeri varlığın sona erdirilmesi konusunda Washington ile Bağdat, ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Dış Haberler

İsrail’in Gazze’de başlattığı savaşla birlikte İran yanlısı gruplarla çatışmalara dâhil olan ABD askerlerinin geleceğine ilişkin ilk toplantı gerçekleşti. Washington öncülüğünde kurulan IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesine ilişkin takvimin belirlenmesi için iki ülkenin askeri yetkililerinden oluşan Yüksek Askeri Komisyon, başkent Bağdat’ta bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık yapan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin ofisinden yapılan açıklamada “Askeri yetkililer, IŞİD’le mücadele için kurulan Küresel Koalisyon’un askeri misyonunun, Irak güvenlik güçleriyle ortaklık içinde başarıyla yerine getirilmesinden sonra sona ermesini denetleyecek” ifadelerine yer verildi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, tarafların müzakerelere askeri düzeyde devam etme, koalisyonun IŞİD'i yenme konusunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendirmek üzere üst düzey bir komite atama ve Koalisyonun Irak'taki misyonunda gelecekte yapılacak değişiklikleri tartışma konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Yüksek Askeri Komisyon, bu toplantının ardından, “IŞİD tehdidi” ile “operasyon ihtiyaçlarının” değerlendirilmesi ve “Irak güvenlik güçlerinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik ihtiyaçların belirlenmesi” gibi başlıkları masaya yatıracak. Müzakere başlıkları 3 ayrı heyet şeklinde görüşülecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, toplantıya ilişkin açıklamasında “ikili ilişkiler ve farklı alanlarda işbirliğinin geleceğine ilişkin görüşmeleri olumlu karşıladığını” ifade etti.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran destekli Şii milislerin çatı örgütü Irak İslami Direnişi, Irak’ın Anbar kentindeki Ayn el-Esed üssü ile Suriye’deki Koniko Gaz Tesisi’ne füzeli saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suriye'nin Deyrezor vilayetindeki Al-Omar petrol sahasındaki en büyük Amerikan üssü de İran destekli gruplar tarafından fırlatılan üç insansız hava aracının hedefi oldu.

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ABD’NİN IRAK’TA ASKERİ VARLIĞI

ABD, 2003’teki işgalinden bu yana Irak’ta askeri varlığını sürekli koruyor. 2011'de tüm muharip güçlerini ülkeden çeken ABD, 2014'te Irak hükümetinin IŞİD'e karşı mücadelesine destek vermek uluslararası Koalisyon güçlerini kurarak ülkeye geri döndü. ABD'nin şu anda Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise 900 askeri bulunuyor. ABD’nin Suriye ve Irak’taki askerleri ve üsleri, İran yanlısı Şii milislerin son aylarda 150'den fazla füze ve İHA saldırısına hedef oldu.