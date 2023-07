Yapay yarasanın izinden gitmek

Gezegenimizi dolduran çeşitli canlıları düşündüğümüzde, onların farklı davranışları, adaptasyonları (doğaya uyum şekil ve yöntemleri) ve yaşam biçimleri genellikle ilgimizi çeker. Ancak, nadiren sorulan ve varoluşun doğasına dair derin bir kavrayış sunan bir soru da şudur: "O canlı olmak nasıl bir şeydir?" Bu sorunun tuhaflığı başlangıçta gülünç gelse de, bilinç hakkındaki felsefi söylemde önemli bir düğüm noktası oluşturmaktadır.

Amerikalı filozof Thomas Nagel’in 1974 tarihli "Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir?" başlıklı ufuk açıcı makalesinde sorduğu bu soru, varoluşu insan olmayan bir perspektiften hayal etmemize neden oluyor. Bu durumda seçilen canlı, bizimle ortak bir biyolojik krallığı paylaşmasına rağmen dünyayı bizimkinden büyük ölçüde farklı bir şekilde deneyimleyen bir memeli olan yarasadır. Nagel’in ilgi çekici sorgusu sadece tuhaf bir düşünce deneyi değildir. Öznel bilincin karmaşık dünyasına bir sıçrama tahtası olarak hizmet etmekte ve bizi insan anlayışının dışındaki deneyimin doğası hakkında düşünmeye teşvik etmektedir. Sadece insanlarda göründüğü ve deneyimlendiği şekliyle değil, diğer yaşam formlarında da var olabileceği şekliyle bilincin incelikleri üzerine düşünmemizi sağlamaktadır. Bu çaba, her ne kadar zorlayıcı olsa da, evrene ve onun içindeki yerimize dair anlayışımızı zenginleştirme potansiyeline sahiptir.



Nagel’in sorusu, öznel deneyimin karmaşıklığını irdeleyerek bilinç konusundaki insan merkezli bakış açımıza meydan okuyor. Bir yarasa olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmemiz istendiğinde, tipik duyularımızın ve bilişsel süreçlerimizin yarasanın varoluş biçimini kavramak için tamamen yetersiz olduğu bir senaryo ile karşı karşıya kalırız.



Yarasalar da insanlar gibi memelidir, ancak birincil duyusal modaliteleri bizimkinden radikal biçimde farklıdır. Çevrelerinde gezinmek için ekolokasyona güvenirler, yüksek frekanslı sesler yayarlar ve geri dönen yankıları çevrelerini haritalamak ve avlarının yerini belirlemek için kullanırlar. Bu, fizik ve biyoloji açısından bilimsel olarak anlaşılmış olsa da, dünyaya dair duyusal deneyimlerimize son derece yabancı bir sistemdir. Nagel’in temel iddiası, bir yarasanın fiziksel davranışını taklit edebilsek bile, dünyayı bir yarasanın algıladığı ses dalgaları aracılığıyla anlayabilsek bile, bir yarasanın nörobiyolojisi ve ekolokasyon sistemi hakkında en kapsamlı bilimsel anlayışa sahip olsak bile, yine de bir yarasa olmanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilemeyeceğimizdir. Nagel’e göre bunun nedeni, deneyimin doğası gereği öznel olmasında yatmaktadır.



Bu, her bilinçli varlığın dünyayı algıladığı ve onunla etkileşime geçtiği belirli bir bakış açısına veya öznel perspektife sahip olduğu anlamına gelir - doğası gereği özel olan ve yalnızca onu deneyimleyen bireyin erişebileceği bir perspektif. Yarasa gibi farklı bir canlıya uygulandığında bu kavram, başka bir varlığın, özellikle de bizimkinden bu kadar farklı bir varoluşa sahip bir varlığın bilinçli deneyimini tam olarak anlamada var olan aşılmaz boşluğu vurgular. Yarasa düşünce deneyi böylece Nagel’in deyimiyle “deneyimin öznel karakterinin” altını çizmeye hizmet eder. Bu, bilinç anlayışımızı derinden şekillendiren ve zihin felsefesi, bilişsel bilim ve hatta etik alanındaki tartışmaların temel direğini oluşturan bir kavramdır. Özünde, bir yarasanın “yarasalığı”, ses yankıları aracılığıyla dünyada gezinmenin nasıl bir şey olduğunun özü, öznel deneyimin karmaşıklığını ve zenginliğini yakalayan bir gizem olmaya devam ediyor.



Dijital çağa doğru ilerledikçe, yapay bilinç kavramı bilim kurgu dünyasından bilimsel söylemlere taşındı. Sesle aktive olan asistanlardan karmaşık makine öğrenimi algoritmalarına kadar yapay zekâ teknolojileri günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yine de şu soru hala geçerli: Bir makine bilinçli farkındalığa erişebilir mi? Nagel’in yarasa düşünce deneyi, biyolojik temellerine rağmen, gelişmekte olan bu alana dair derin içgörüler sunuyor.



Ürkütücü görünmekte



Yaşam ağacını paylaştığımız biyolojik bir yaratık olan yarasanın bilincini anlamak zor görünüyorsa, yapay bir bilinç yaratmanın ya da anlamanın zorluğu daha da ürkütücü görünmektedir. Mevcut YZ sistemleri, ne kadar sofistike olursa olsun, önceden tanımlanmış algoritmalara ve öğrenilmiş kalıplara dayalı olarak çalışır; öznel bir bilinç sergilemezler. Bir YZ, insan davranışlarını anlamayı ya da taklit etmeyi simüle edebilir, ancak öznel bir bakış açısına ya da öz farkındalık duygusuna sahip değildir – ki bunlar bilinç kavramı için temel görünen unsurlardır.



Bununla birlikte, yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye ve iyileştirmeye devam ettikçe, makine bilinci sorusu giderek daha önemli hale geliyor. Kendi “neye benzediğini” deneyimleyen yapay bir sistem tasarlayabilir miyiz? Eğer öyleyse, bu bilinç nasıl bir şey olurdu? İnsan bilincine benzer miydi, yoksa bir yarasanın bilinci kadar nüfuz edilemez, tamamen yabancı bir öznel deneyim biçimi mi olurdu? Bu sorular öznel deneyimin karmaşık doğasının ve potansiyel erişilmezliğinin altını çizmektedir. Aynı zamanda bilinç hakkında sıklıkla yaptığımız bir varsayımın da altını çiziyor: Bilincin yalnızca insana özgü ya da en azından biyolojik bir olgu olduğu varsayımı. Makine bilinci fikrini kabul edersek, milyonlarca yıllık organik evrimden değil, insan yaratıcılığı ve silikon devrelerden doğan tamamen yeni bir öznel deneyim biçimiyle boğuşmamız gerekir.



Bu soruları ele almak, zihin felsefesi, bilişsel bilim, sinirbilim ve bilgisayar biliminden gelen anlayışları birleştiren çok disiplinli bir yaklaşım gerektiriyor. Zorluklar muazzam, ancak arayış, bilinç anlayışımızda ve yapay zeka ile ilişkimizde devrim yaratabilir. Bu keşfedilmemiş bölgelerde gezinirken, Nagel’in yarasası öznel deneyimin karmaşıklığı ve potansiyel olarak bilinemezliği hakkında dokunaklı bir hatırlatma görevi görürken, bilincin alabileceği çeşitli biçimler hakkında merak uyandırıyor.



Devrimsel bir gelişim olana kadar, Batman, sadece teknolojik bir yapay yarasa olmaya devam edecek gibi görünüyor.



Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? Philosophical Review, 83(4), 435-450.