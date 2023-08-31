Yapı Merkezi’nde mücadele kazandırdı

İrem TUNÇ

Yapı Merkezi’nin 7 ay boyunca maaşlarını ödemediği için direnişe başlayan işçiler eylemlerini kazanımla sonuçlandırdı. Tanzanya’nın ardından bir diğer kazanım haberi de Türkiye’den geldi, direniş 15’inci gününde işçilerin haklarını almaya başlamasıyla sonlandırıldı.

Yapı Merkezi’nin genel merkezi önünde direnen işçiler, mücadele ederek kazanım sağladı. DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut’un BirGün’e yaptığı açıklamaya göre işçilerin ödemelerinin yüzde 80’i yapıldı, yarın tüm ödemeler yatırılacak. Karabulut, şöyle konuştu: “Şirkete icra süreci başlatan işçiler dışında herkese yüzde 80 oranında ödeme yaptılar. Sadece kapıda direniş gerçekleştirilen işçilerin ki yarın kapatılacak. Zor şartlarda arabada kaldılar, gece gündüz buradalardı. Mücadele eden kazanır. Mücadele olmasaydı hiçbir arkadaşa beş kuruş ödeme yapılmayacaktı.”