Yaptırımsızlık cesaret veriyor

İsrail tıpkı ABD gibi ne uluslararası hukuku ne de uluslararası kuruluşları takıyor. BM’den Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne kadar pek çok kuruluş da ABD’nin aparatına dönüştüğü için İsrail’in katliamlarına sessiz kalıyor.

Oğulcan AYDIN

İsrail’in haftalardır süren saldırıları karşısında sessizliğe bürünen uluslararası kuruluşların varlığı bir kez daha sorgulanır oldu. Birleşmiş Milletler’den (BM) Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) pek çok yapı Gazze’deki savaş suçunu izlemekle yetinirken bunların tamamına yakını Amerikan emperyalizminin birer aparatına dönüşmüş durumda.

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı Rıza Türmen, İsrail’in hukuk tanımaz tavrının şaşırtıcı olmadığını söyledi. İsrail’in yaptırımdan çekinmediğini kaydeden Türmen “Uluslararası topluma rağmen hukuk dışına çıkarak insanlığa karşı suç işliyorlar” dedi. Türmen, şunları söyledi: “İsrail’in, Hamas saldırdı diye sığındığı ‘meşru müdafaa’ ölçülü ve zorunlu olmalı ancak mevcut savaşta bu geçerli değil. Filistin otoritesi UCM’yi tanıyor. Burada UCM’nin yetkisi var. Bu yüzden UCM savcısı savaş suçlarını tespit edip soruşturma başlatacak ve tutuklama müzekkeresi çıkaracak.”

Rıza Türmen

Eski AİHM Yargıcı

Türmen, “Bir parya devlet olarak görülmeye başlanan İsrail’i müttefiki ülkeler dahi hukuki boyutu göz önüne alarak savunamıyorlar. Savaş genişlemese bile İsrail’in başı derde girecek. BMGK bağlayıcı değil ancak dünya kamuoyunun vicdanını yansıtıyor. İsrail katliamı soykırıma uğramış bir ulusun devamı olarak yapıyor. Bu felaketi yaşamış bir ulus, aynı şeyi yapmamalı” dedi.

ABD MİSALİ HAYDUTLUK

İsrail’in ABD’yi takip ettiğini belirten İngiltere Salford Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, “Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 51’inci eyaleti İsrail. ABD, BM ve uluslararası hukuka ilişkin kurumların kararlarını kendi aleyhine olduğu zaman dikkate almıyor. İsrail bundan bir adım öteye gidiyor. Kurallara uymayan haydut bir devlet” dedi.

İsrail’in işlediği suçların görmezden gelindiğini ifade eden Prof. Sirkeci, “Örneğin İngiltere gibi küresel ağırlığı olan ülkelerde sadece iktidar değil, muhalefet de İsrail’in yanında durdu. Başka yerde insan hakları ihlallerine az da olsa tepki gösterirlerdi, burada bu durum bile geçerli değil” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci

Salford Üniversitesi Öğretim Görevlisi

İsrail’in işlediği suçların hukuki açıdan Lahey’e götürülmesi gerektiğini ancak Tel Aviv BM’yi dahi tanımayan bir noktada olduğu için, bu yaptırımların bir karşılığı olmayacağını vurgulayan Sirkeci, şu ifadeleri kullandı: “ABD gibi ülkeler yaptırım uygulamıyorsa Adalet Divanları’nın, mahkeme kararlarının hiçbir hükmü olmayacak. İsrail lobisi çok güçlü. Muhalif kitleler zaten bu tür kurumlara ilişkin güvenlerini yitirmiş durumdalardı. Bosna ve Kosova’da da gördük. Son olarak bu güvensizlik Gazze’de perçinlenmiş olacak.”

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BM’DE İSTİFA: BAŞARISIZ OLDUK

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları New York Direktörü Craig Mokhiber, Gazze’de yaşananlarla ilgili “BM’nin acziyetine dikkat çekerek” istifa etti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’e yazdığı mektupta, “Bir kez daha gözlerimizin önünde bir soykırıma şahit oluyoruz” diyen Mokhiber BM'nin daha önce Ruanda, Bosna, Irak ve Myanmar'da soykırımları engellemekte başarısız olduğunu belirtti.