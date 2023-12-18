Yarbay Ali Tatar anıldı

Haber Merkezi

FETÖ’nün kumpas soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılması üzerine yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde Ankara Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı. Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, “Her geçen gün gençler daha da artıyor, daha da olayın bilincine varıyorlar. Biz Ali'yi kaybettiğimizde, ben savcıların yargılanmaları için ‘yargılanacaksınız’ demiştim. Emniyet tarafının yargılanması için, hepsinin yargılanması için ‘davalar açılacak’ demiştim. Bu davalar açıldı. Ama bir kısmı kaçtı bunların. Bir kısmı tutuksuz yargılanıyor. Tutanaklara imza atanların, bu suçlamaları yapanların tutuksuz yargılandığını görüyoruz. Ama bunlar hala tutuklanmıyorlar ve benim gözümün içine baka baka konuşmalar yapıyorlar. Ben bunların bu süreçlerin daha hızlanmasını, bunların daha uzun cezalar almasını sabırla bekliyorum” dedi. FETÖ’nün kumpas soruşturması kapsamında, 5 Aralık 2009’da tutuklanan ve 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında 3 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Tatar, bir veda mektubu kaleme aldıktan sonra yaşamına son vermişti.

HABLEMİTOĞLU UNUTULMADI

Ankara’da 21 yıl önce evinin önünde suikast sonucu öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu da dün Karşıyaka’daki mezarı başında anıldı.